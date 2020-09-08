Напавших на «шаурмичную» в Набережных Челнах задержали в Волгоградской области

Подозреваемые в нападении на «шаурмичную» в Набережных Челнах задержаны инспекторами ДПС в Чернышковском районе Волгоградской области. Кадры задержания опубликовал телеканал «Россия 1 Волгоград».

Установлено, что находящиеся в федеральном розыске молодые люди 22 и 23 лет следовали на машине в Краснодар. Обоих доставили в полицию, а после установления возможной причастности к нападению отправили в Набережные Челны. Остальные участники преступления на сегодняшний день находятся в розыске.

Напомним, что после вооруженного нападения на киоск с шаурмой в Набережных Челнах возбуждено два уголовных дела. Инцидент произошел 29 августа на стоянке возле одного из торговых заведений.

