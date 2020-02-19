АСВ решило истребовать с Роберта Мусина деньги и за банкротство «Интехбанка»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило требование к привлечению Роберта Мусина к субсидиарной ответственности. На этот раз как конкурсный управляющий «Интехбанка».

Об этом сообщила арбитражный управляющий Мусина Елена Рогожкина. Сумма требований не называется.

Напомним, что АСВ уже решило привлечь экс-главу «Татфондбанка» к ответственности. В рамках банкротства ТФБ ведомство потребовало от банкира более 140 млрд рублей.