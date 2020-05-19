Апелляционный суд подтвердил арест имущества экс-руководства «Татфондбанка» на 96 млрд рублей

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу на решение Арбитражного суда Татарстана об аресте имущества руководства банка на 96,7 млрд рублей. Ее подала экс-член правления ПАО «Татфондбанк» Гузель Фаттахова, следует из картотеки арбитражных дел.



При этом суд отказал в требовании агентства об аресте имущества менеджеров на сумму 44,6 млрд рублей.

Напомним, иск на 141,4 млрд о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности Агентство по страхованию вкладов подало в декабре прошлого года. Ответчиками по нему проходят экс-председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, еще один бывший предправления банка Ильдус Мингазетдинов, зампред правления Наиля Тагирова и еще восемь граждан.

В ходе конкурсного производства установлено, что руководство совершало действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные, приобретению неликвидных ценных бумаг, передаче ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключению договоров доверительного управления в интересах иной компании, снятию надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.