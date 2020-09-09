Уремович получил травму в дебютном матче за сборную Хорватии

Защитник и капитан «Рубина» Филип Уремович дебютировал за взрослую сборную Хорватии.

В матче Лиги Наций против команды Франции (2:4) хорват провел 57 минут и покинул поле из-за полученного повреждения. Это первая игра Уремовича в составе сборной Хорватии. До этого он выступал за молодежную команду своей страны.

После замены Уремовича, сборная Хорватии пропустила еще два мяча и потерпела второе поражения в отборочной группе Лиги Наций.

Характер повреждения и сроки восстановления футболиста пока не сообщаются.

Напомним, в воскресенье «Рубин» проведет гостевой матч против «Динамо» в рамках 7-го тура РПЛ. Комментировать игру назначен ранее отстраненный от работы на «Матч ТВ» Александр Шмурнов.