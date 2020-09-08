Отстраненного от работы Шмурнова вернули в эфир. Он отработает матч «Рубина» и «Динамо»

Опубликованы имена комментаторов «Матч ТВ», которые будут работать на матчах 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встречу казанского «Рубина» в Москве против столичного «Динамо» прокомментируют Тимур Журавель и Александр Шмурнов. Матч состоится в воскресенье, начало трансляции — в 16.25.

Ранее Шмурнов был отстранен от эфиров после многократной критики в адрес судей на матче «Спартак» — «Сочи» (2:2), которую он комментировал.

Игру между «Тамбовом» и «Уфой», если встреча состоится, прокомментируют Нобель Арустамян и Денис Гарин. Матч покажут в прямом эфире «Матч ТВ».