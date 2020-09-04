Жертва резни в Заинске проходит потерпевшей еще по трем уголовным делам

Фото: «Реальное время»

Разыскиваемый в Заинске за покушение на жизнь бывшей жены Сулаймон Киргизов уже имеет статус обвиняемого в деле об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119). Причем, жертвой этого преступления, по версии силовиков, является та же женщина, уверяют источники «Реального времени» в правоохранительных органах.



При проверке материалов первого дела Заинская прокуратура обнаружила в нем данные о признаках еще одного преступления в отношении бывшей жены Киргизова. Поэтому вчера, 3 сентября, силовики возбудили против него дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью («а» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Сегодня утром та же дама заявила об изнасиловании, но допросить Киргизова по этому делу следователи не успели. Бывший муж проследил за ней и напал в магазине «Бристоль», нанес множественные удары неустановленным колющим предметом — предположительно, отверткой.

Для розыска Киргизова объявлен план «Перехват», его бывшая жена госпитализирована.