В МВД по Татарстану рассказали подробности задержания подозреваемого в нападении на женщину в Заинске — видео

В пресс-службе МВД по Татарстану рассказали подробности задержания Сулаймона Киргизова, подозреваемого в нападении на бывшую супругу в Заинске.



Был объявлен план перехват, на поиски направили большую часть отдела полиции по Заинскому району.

Полицейские установили, что после нападения подозреваемый скрылся на автомобиле. Его спустя время нашли в 25 километрах от города. Мужчина спрятал машину в поле, в высокой траве, а ключи выбросил.

Позже оперативники задержали Киргизова в лесополосе. Сейчас его доставили в отдел полиции по Заинскому району для передачи в Следком по РТ, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Вчера в Заинске мужчина набросился на бывшую супругу прямо в магазине. Мужчина был разозлило то, что женщина написала на него заявление об изнасиловании.

