В Заинске ждут ареста задержанного за резню в магазине «Бристоль»

Фото: скриншот видео МВД

В Заинский гордсуд поступило ходатайство Следкома на арест Сулаймона Киргизова, подозреваемого в покушении на убийство бывшей супруги в Заинске. В пятницу она заявила на него по факту изнасилования, после чего в магазине «Бристоль» бывший нанес ей 12 ударов отверткой и скрылся. В субботу его задержали в 25 км от города.



Рассмотрение ходатайства Следкома по Киргизову суд назначил на 14 часов. Надзорное ведомство на заседании будет представлять прокурор Заинска Ринат Каримов, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

Напомним, ранее в отношении Киргизова возбудили дело по факту избиения бывшей жены и предъявили обвинение по угрозе убийством ей же.

Потерпевшая госпитализирована. По данным Минздрава РТ, угрозы ее жизни нет.