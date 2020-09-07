В Заинске ждут ареста задержанного за резню в магазине «Бристоль»
В Заинский гордсуд поступило ходатайство Следкома на арест Сулаймона Киргизова, подозреваемого в покушении на убийство бывшей супруги в Заинске. В пятницу она заявила на него по факту изнасилования, после чего в магазине «Бристоль» бывший нанес ей 12 ударов отверткой и скрылся. В субботу его задержали в 25 км от города.
Рассмотрение ходатайства Следкома по Киргизову суд назначил на 14 часов. Надзорное ведомство на заседании будет представлять прокурор Заинска Ринат Каримов, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.
Напомним, ранее в отношении Киргизова возбудили дело по факту избиения бывшей жены и предъявили обвинение по угрозе убийством ей же.
Потерпевшая госпитализирована. По данным Минздрава РТ, угрозы ее жизни нет.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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