В соборе Святой Софии теперь придется соблюдать дресс-код

Музейный объект — собор Святой Софии в июле этого года изменил статус и стал мечетью, поэтому теперь при посещении собора нужно соблюдать дресс-код, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).



Правила посещения мечети Турции схожи с российскими традициями посещения церкви: одежда должна закрывать открытые участки тела, в особенности колени и плечи, голову нужно покрыть платком.

Раньше туристов выручали многоразовые юбки, платки и брюки, предоставлявшиеся туристам напрокат, однако от этого сервиса пришлось отказаться из-за угрозы распространения коронавируса. Теперь у входа в собор Святой Софии можно купить одноразовые халаты и платки. Спецкомбинезон обойдется туристам в 20 турецких лир, то есть в 200 рублей, а платок — в 5 лир, то есть в 50 рублей.

Сам вход в мечеть бесплатный. Раньше посещение музея стоило 20 долларов.

Напомним, о том, что собор «Айя-София» снова станет мечетью, стало известно в середине июля прошлого года. Недавно правительство Турции предоставило статус мечети еще одному памятнику Всемирного наследия ЮНЕСКО — монастырю Хора в Стамбуле с византийской церковью Христа Спасителя в Полях.