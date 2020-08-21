Турция превратит еще один объект всемирного наследия ЮНЕСКО в мечеть

Правительство Турции предоставило статус мечети Монастырю Хора в Стамбуле с византийской церковью Христа Спасителя в Полях — еще одному памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает телевидение ERT со ссылкой на публикацию постановления в турецкой правительственной газете.



Монастырь Хора был построен в 534 году, его преобразовали в мечеть, как и собор Святой Софии, после завоевания Константинополя. В статусе мечети он пробыл до 1945 года, после чего был преобразован в музей Карие. Государственный совет Турции решил обратно преобразовать его в мечеть в 2019 году, но решение до сегодняшнего дня не выполнялось.

Напомним, что это второй за последнее время объект, превращенный в мечеть. 10 июля Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о смене статуса «Айя-Софии» с мечети на музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после этого подписал указ о превращении храма в мечеть. В тот же день из «Айя-Софии» прозвучал первый призыв на намаз.