Власти Набережных Челнов объяснили, почему перед школами образуются очереди

«Потоки школьников разграничены, есть расписание, учащиеся приходят в разное время, чтобы не создавать столпотворение», — прокомментировал нашумевшую ситуацию с очередями перед школой Набережных Челнах начальник Управления образования города Рустем Хузин. Об этом сообщает официальный сайт Набережных Челнов.

По словам Хузина, возникшая ситуация — это неисполнение требований по приходу в школу в конкретное, специально определенное время: «У нас очень много первоклассников. Конечно, в первый учебный день их встречает учитель во дворе школы, потому что они еще не знают, куда идти».

Он также добавил, что в целях недопущения скоплений, в школах работают максимальное количество входов (три-четыре): «На каждом находятся учителя и замеряют температуру. Ребенок, заходя через тот или иной вход в школу, проходит по тому маршруту, по которому попадает в свой класс».

Напомним, что в одной из школ Набережных Челнов из-за измерения температуры образовалась очередь из младшеклассников и их родителей. В исполкоме города заявили, что проведение термометрии перед уроками — требование Роспотребнадзора.

