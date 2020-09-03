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Избившая сына жительница Казани рассказала в эфире Первого канала, как наказывала ребенка

09:35, 03.09.2020
Избившая сына жительница Казани рассказала в эфире Первого канала, как наказывала ребенка
Фото: скриншот

Накануне вечером на Первом канале вышла передача «На самом деле», посвященная истории Юлии Фоминой, избившей своего пятилетнего сына в подъезде дома в Казани. На передаче участники признались, что наказывал мальчика и сожитель матери.

Сергей Чичеров признался, что бил ребенка. Он рассказал, как разложил перед мальчиком несколько ремней и предложил выбрать, каким его будут наказывать.

Также на передаче женщина рассказала, как воровала продукты из магазинов.

Напомним, Фомина снялась в передаче находясь под подпиской о невыезде. Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

ПроисшествияОбщество Татарстан
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