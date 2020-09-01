Сердюков о Ту-160: «Это же стратегический бомбардировщик. Как на его основе создать пассажирский самолет?»

О долгах ОАК на полтриллиона рублей

В марте 2020 года завершился процесс вхождения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в госкорпорацию «Ростех». В структуру ОАК входит,в числе прочего, Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова как филиал ПАО «Туполев».

Сегодня в интервью РБК глава авиастроительного кластера Анатолий Сердюков назвал сумму долгов ОАК, с которыми она вошла в структуру холдинга. Сумма оказалась почти что астрономической — 530 млрд рублей.

Сердюков пояснил, что несмотря на подобные долги ОАК необходима «Ростеху», так как предприятие занимается производством не отдельных узлов, а финальной продукции — самолетов. «Если мы не будем контролировать финального производителя, то можем оказаться в достаточно сложной ситуации, потому что сильно завязаны на финальную продукцию» — добавил Сердюков.

Он рассказал, как образовались такие долги — ранее ОАК, выполняя «госдуарственные задачи», вынуждена была брать кредиты на невыгодных условиях в различных банках («Проще сказать, перед какими [банками долгов] нет» — сказал Сердюков). По данным СМИ, ОАК будет докаптализована на 250 млрд рублей, эти средства пойдут на погашение долгов перед банками. Еще 150 млрд рублей кредитов будут реструктурированы. Сердюков назвал эти числа «близкими к истине».

Фото: Александр Уткин (rostec.ru)

Также Сердюков раскрыл некоторые подробности обновленной стратегии ОАК. Основные ее цели останутся прежними: акцент на гражданский сегмент бизнеса и повышение экономической устойчивости предприятия. Ожидается, что до 2035 года ОАК должна будет провести значительную оптимизацию, суммарный эффект которой за 15 лет составит более 300 млрд руб. Также в ОАК сформируют дивизионы по видам деятельносити — как например, дивизион гражданской авиации. Кроме того, Сердюков добавил, что ОАК будет концентрироваться на внутреннем рынке.

При этом Сердюков заявил, что сейчас еще рано говорить о возможном вхождении инвесторов на предприятия в структуре ОАК. Кроме того, он анонсировал крупную «распродажу» непрофильных для ОАК активов — в частности, объектов недвижимости.

О пассажирском самолете на базе казанского Ту-160

В рамках обсуждения гражданской авиации вспомнился и проект по созданию сверхзвукового пассажирского самолета. Напомним, в 2018 году президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу представили модернизированный на Казанском авиационном заводе стратегический бомбардировщик Ту-160. Тогда глава государства предложил переделать самолет в пассажирский.

Фото kremlin.ru

Позже глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что пассажирский лайнер все же не будут строить на базе Ту-160. Сегодня Сердюков подробно объясни, почему.

— Это же стратегический бомбардировщик. Как на его основе создать пассажирский самолет? […]У военных разработок своя специфика: свои особенности сверхзвукового режима полета, специфические конструкторские решения по планеру. Разместить комфортный пассажирский салон в грузовых отсеках проблематично. Есть еще множество деталей — от систем жизнеобеспечения полета до режимов работы двигателей. Военный самолет также не вписывается в международные гражданские нормы ни по уровню шума, ни по эмиссии. Под новые задачи его придется полностью переделывать — рассказал Сердюков.

Глава авиационного кластера «Ростеха» добавил, что определенные наработки по ту-160 все же будут использованы, равно как и других конструкторских школ.

О вертолетах

Напомним, что в авиационный кластер «Ростеха» входят также и «Вертолеты России» — в структуру этого холдинга, в свою очередь, входит Казанский вертолетный завод (КВЗ). Сердюков также рассказал, как обстоят дела в области вертолетостроения — в частности, о контрактах, непосредственно затрагивающих КВЗ.

Так, интервьюер вспомнил, что уже много лет обсуждается большой контракт с Индией на закупку 48 вертолетов Ми-17 (производятся как раз на КВЗ) — но подписан он так и не был. Сердюков заверил, что сделка «продолжает обсуждаться».

Фото Максима Платонова

— Ментальность, наверное. Почему одни заходят в магазин и покупают молниеносно, а другие ходят несколько раз и часами выбирают? Присматриваются, оценивают — прокомментировал ситуацию Сердюков.

Он также рассказал, что у авипакластера «Ростеха» есть твердые контракты на поставку вертолетов «Ансат» (также производятся на КВЗ) в Китай и Ми-171А2 в Индию. На стадии согласования — крупные проекты с государственными заказчиками Китая, Вьетнама, Таиланда и Малайзии, в портфель заказов входят вертолеты «Ансат», Ми-171А2, Ми-171Е и Ка-32А11ВС. Впрочем, конкретные параметры проектов в интервью не прозвучали.

Также Сердюков рассказал, что «Ансаты» могут получить двигатель ВК-650В, который сейчас разрабатывает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Сертифицировать двигатель планируют к 2023 году. «Это современный двигатель, на хорошем мировом уровне», — добавил глава авиакластера «Ростеха».

Александр Артемьев