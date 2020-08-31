В Челнах назвали новых нарушителей «коронавирусного режима» среди предприятий

Санатории «КАМАЗ» и «Жечужина», а также Первую экспедиционную компанию и транспортную компанию «Энергия» на прошлой неделе привлекли к административной ответственности за нарушения «коронавирусного» режима. Об этом сообщил главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев.

«По-прежнему продолжается работа в сфере общепита. Мы уже замечаем рост ОРВИ, простудных заболеваний, динамика имеется», — отметил он.

На данный момент в Челнах зарегистрировано 830 случаев коронавируса. Выявлено два случая заражения. Всего выздоровело 654, умерло — 17 человек. Показатели заразившихся коронавирусом в городе на 5,8% ниже республиканских значений, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

Ранее в Челнах из госпиталя для ветеранов войн выписали последних COVID-пациентов.