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В Челнах из госпиталя для ветеранов войн выписали последних COVID-пациентов

14:07, 21.08.2020
В Челнах из госпиталя для ветеранов войн выписали последних COVID-пациентов
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах из госпиталя для ветеранов войн выписали последних пациентов, которые проходили лечение с коронавирусной инфекцией.

За четыре месяца в госпитале прошел лечение от коронавируса 641 человек. С больными работали 40 врачей, 73 медсестры и 17 санитарок. При этом в администрации учреждения подчеркивают, что ни одного случая заболевания медперсонала не было выявлено.

Сейчас учреждение готовится вернуться к обычному режиму работы. Как сообщает «Татар-информ», завтра там начнется дезинфекция помещений, оборудования и вентиляции. Профильную работу возобновят 28 августа.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах госпиталь для ветеранов войн планирует возобновить многопрофильный прием больных.

Общество Татарстан
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