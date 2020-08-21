В Челнах из госпиталя для ветеранов войн выписали последних COVID-пациентов
В Набережных Челнах из госпиталя для ветеранов войн выписали последних пациентов, которые проходили лечение с коронавирусной инфекцией.
За четыре месяца в госпитале прошел лечение от коронавируса 641 человек. С больными работали 40 врачей, 73 медсестры и 17 санитарок. При этом в администрации учреждения подчеркивают, что ни одного случая заболевания медперсонала не было выявлено.
Сейчас учреждение готовится вернуться к обычному режиму работы. Как сообщает «Татар-информ», завтра там начнется дезинфекция помещений, оборудования и вентиляции. Профильную работу возобновят 28 августа.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах госпиталь для ветеранов войн планирует возобновить многопрофильный прием больных.
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