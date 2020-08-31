Главное о коронавирусе на 31 августа: Татарстан готовится получить вакцину, Хабаровск снимает все ограничения

Татарстан готовится получить вакцину от коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 28 новых случаев коронавируса, из них два — завозные, остальные — контактные. Три человека госпитализированы, 25 пациентов получают лечение на дому.

В Казани зарегистрировано 18 случаев заражения. Всего на 31 августа в Татарстане был зафиксирован 6 509 случай COVID-19.

Выздоровели за весь период 5 297 человек.

За последние сутки умерли два человека. Всего в списке умерших от COVID-19 в Татарстане — 61 человек.



Вице-премьер Татарстана и глава республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса Лейла Фазлеева заявила, что первая промышленная партия вакцины от COVID-19 появится в Татарстане после завершения третьего этапа ее испытаний.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Татарстан с вековым юбилеем и выразил признательность за оказание стране медицинской помощи в борьбе с коронавирусом.

Фото Ильи Репина

На двух жителей Набережных Челнов завели административные дела из-за нарушения обязательного тестирования на COVID-19 после прибытия из-за границы.



Управляющий Банком России по Татарстану Марат Шарифуллин сообщил, что в период коронавирусных ограничений,портфель розничных кредитов увеличился на 5,1% — до 492,5 млрд рублей. В прошлом году за первые шесть месяцев года темп прироста составил 10,3%.

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев рассказал, что на прошлой неделе к административной ответственности за нарушения «коронавирусного» режима привлекли Санатории «КАМАЗ» и «Жечужина», а также Первую экспедиционную компанию и транспортную компанию «Энергия».



Заведующий кафедрой детских инфекционных болезней КГМУ Владимир Анохин объяснил, чем течение гриппа отличается от протекания СOVID-19. Грипп более быстротечен, чем коронавирус: у гриппа наиболее тяжелые симптомы проявляются в течение первой недели заболевания, а у COVID-19 — ко второй неделе заболевания.

Подготовка к старту учебного года

За последние сутки в России выявлено 4 993 новых случая коронавируса, выздоровели 2 405 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 995 319 человек, а выздоровевших — до 809 387 человек.

Зафиксировано 83 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умерли 17 176 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 36,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 269 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 211,9 тыс. человек.

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о переходе на третий этап снятия коронавирусных ограничений: с 1 сентября в республике открываются кинотеатры, бани, сауны и ряд других объектов.

Минздрав России порекомендовал родителям школьников на собственном примере показать необходимость соблюдения профилактических мер по борьбе с COVID-19: носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.

Правительство Хабаровского края с 4 сентября отменяет все ограничения, введенные для борьбы с СOVID-19.

Минпросвещения России объявило, что не будет заставлять учителей делать прививки от коронавируса.



Завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы, вызванные коронавирусом, встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщи, из-за тестостерона.

Владимир Путин подтвердил, что школьники и студенты начнут учебу 1 сентября и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно.

По данным Роструда, во время пандемии россияне обращались на горячую линию ведомства в основном по вопросам режима работы, зарплаты и увольнений.

Домашние кошки и норки наиболее уязвимы для COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 25 225 985 человек, 846 436 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 997 163). На второй строчке — Бразилия (3 862 311), на третьей — Индия (3 621 245). Россия на четвертом месте (987 470), на пятом — Перу (639 435).

Больше всего смертей зафиксировано в США (183 069). За ними следуют Бразилия (120 828), Индия (64 469), Мексика (64 158) и Великобритания (41 586).

Молдавия с 1 сентября отменит запрет на российских граждан, введенный для борьбы с распространением коронавируса.

В США готовы одобрить вакцину от COVID-19 до завершения третьей фазы клинических испытаний, если выгода будет превышать возможные риски.

В Голландии профессор ветеринарной медицины Утрехтского университета Арьян Штегеман выяснил, что наиболее подвержены коронавирусу домашние кошки и норки.

В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм COVID-19. Скорость передачи штамма D614G в лабораторных условиях в десять раз выше, чем у штамма, обнаруженного в Китае.

Из-за угрозы распространения коронавируса Япония полностью отменила запланированные на 2020 год безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов.



В Берлине полиции пришлось отгонять участников протестов против «коронавирусных» мер от рейхстага.

Татьяна Демина