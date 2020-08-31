В КГМУ назвали отличия между гриппом и коронавирусом

Заведующий кафедрой детских инфекционных болезней КГМУ Владимир Анохин рассказал, что по симптомам грипп и коронавирус сходны — высокая температура, озноб, мышцы, боли в суставах.

«Но если грипп более быстротечен, всю симптоматику мы видим в течение первой недели заболевания, то в случае с коронавирусной инфекцией самые драматичные проявления мы видим ко второй неделе заболевания. Если мы зафиксируем такой микст инфекционного процесса, то достаточно сложно будет прогнозировать легкий вариант течения заболевания. Именно с этим связана потребность в массовой вакцинации от гриппа», — сказал он.

Также Анохин заявил о необходимости вакцинироваться от гриппа:



«Ни один вакцинированный не умер, погибали только невакцинированные. Да, болеют, могут быть какие-то проблемки, но все остаются живы, завершают это заболевание».

Ранее сообщалось, что российские ученые разрабатывают комбинированную вакцину, которая будет работать сразу против двух болезней: гриппа и COVID-19.