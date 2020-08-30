Президент Казахстана поздравил Татарстан с вековым юбилеем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента и жителей Татарстана со 100-летием ТАССР.

В своем праздничном обращении он отметил, что республика стала привлекательным партнером для Казахстана: «Ваша многонациональная республика, обладающая мощным промышленным, аграрным, инновационным и научно-образовательным потенциалом, по праву является одним из наиболее успешных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации».

«В Казахстане помнят и чтят многовековые узы братства с Татарстаном, с которым нас объединяют общность исторических судеб, тесные межчеловеческие связи, родство языка, единая вера, схожесть традиций и обычаев», — отметил в своем поздравлении Токаев.

Он также выразил признательность за оказание Казахстану медицинской помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В заключение Токаев пожелал президенту и народу Татарстана дальнейшего процветания и благополучия, а республике новых свершений в XXI столетии.