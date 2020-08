Кто из домашних и диких животных подвержен коронавирусу и опасен для человека?

Исследования показали: даже когда удастся обуздать пандемию COVID-19, зараженные звери могут распространять вирус

Фото: Руслан Давлетшин

В августе тюменские врачи выявили коронавирус у кошки. В местом управлении Россельхознадзора вынесли предписание владельцу изолировать животное на 2 недели, в том числе и от других питомцев. Ранее СМИ уже сообщали о редких случаях заражения COVID-19 кошек и собак, а в США — даже тигра. Например, в мае вирус обнаружили у пятилетней кошки в Москве. И хотя, так же как и в случае с людьми, ученые пока не считают достаточно эффективными тесты на инфекцию у зверей, Центр охраны здоровья животных при Россельхознадзоре начал разработку вакцины от COVID-19 для домашних и диких питомцев. Кто же из них наиболее подвержен риску подхватить опасный вирус и заразить человека? Ответ на этот вопрос приводит в своем исследовании для издания The Conversation профессор ветеринарной медицины Утрехтского университета (Голландия) Арьян Штегеман.



SARS-CoV-2 произошел от животного

Коронавирус SARS-CoV-2 почти наверняка произошел от животного. Но с тех пор, как вирус заразил людей, его активное распространение было вызвано эффективной передачей вируса от человека к человеку, что привело к нынешней пандемии. Роль животных в продолжающемся распространении вируса ничтожна.

Но означает ли это, что мы можем игнорировать животных, когда речь заходит о COVID-19? Определенно нет. Многие люди держат животных дома, на ферме или вступают с ними в контакт на природе. По этой причине их обеспокоенность тем, представляют ли домашние питомцы, домашний рогатый скот или дикие животные опасность заражения, оправдана.

Кроме того, с точки зрения общественного здравоохранения важно знать, могут ли определенные виды животных выступать в качестве носителей вируса. Если вирус может размножаться и независимо существовать в других видах, то впоследствии он потенциально может снова перейти в организм человека.

Зарегистрированные случаи заболевания кошек и собак в большинстве случаев были связаны с зараженными COVID-19 людьми. Фото Максима Платонова

В феврале этого года в Гонконге была обнаружена собака, которая стала первым животным с положительным статусом SARS-CoV-2. Скорее всего пес был заражен хозяином, у которого также был диагностирован COVID-19. Впоследствии было опубликовано несколько сообщений о зараженных собаках и кошках в Азии, Европе и Америке.

Восприимчивость собак и кошек позже была подтверждена экспериментально. Кроме того, наблюдение за зараженными львами и тиграми в зоопарке Нью-Йорка указывает на общую восприимчивость кошачьих видов к инфекции. Также в экспериментальных исследованиях было показано, что хомяки, хорьки и некоторые виды обезьян восприимчивы к вирусу, тогда как экспериментальное заражение свиней, кур и уток не удалось.

Зарегистрированные случаи заболевания кошек и собак в большинстве случаев были связаны с зараженными COVID-19 людьми, это дает основания предполагать, что передача вируса произошла от человека животному. Но для того, чтобы представлять опасность, являясь носителем вируса, эти животные должны быть способны и на его передачу.

Экспериментально доказана способность к дальнейшей передаче инфекции у хорьков и кошек. Кроме того, было обнаружено, что выращенная на фермах Нидерландов, Дании, Испании и США норка имеет положительный статус заражения.

Восприимчивость норок не вызывала удивления, учитывая их эволюционное родство с хорьками. Но наблюдения, проведенные на фермах, указывают на высокоэффективную передачу вируса от норки к норке, что делает их потенциальными распространителями вируса. Кроме того, на двух фермах была обнаружена передача вируса от норки человеку, что продемонстрировало их потенциальную опасность для здоровья населения.

Могут ли они послужить источником заражения, зависит не столько от того, могут ли они заразить друг друга дома, сколько от того, способны ли они заразить кошек в других домах. Фото Дмитрия Резнова

Очаги инфекции от двух носителей вируса

Тем не менее из этих наблюдений не следует, что кошки и норки станут животным источником SARS-CoV-2.

Люди обычно заводят одну ли несколько кошек и живут с ними в домашних условиях. Могут ли они послужить источником заражения, зависит не столько от того, могут ли они заразить друг друга дома, сколько от того, способны ли они заразить кошек в других домах, например, во время общения или разметки своей территории. Это остается неизвестным.

Но поскольку кошки живут в тесной связи с людьми, эти два вида вместе могут образовать очаг инфекции. Туберкулез крупного рогатого скота на Британских островах пример того, как два вида вместе поддерживают циркуляцию патогена. В этом случае передача инфекции только между представителями крупного рогатого скота или только среди барсуков вряд ли будет достаточно эффективной для того, чтобы какой-либо из видов мог поддерживать патоген. Но вместе они могут передавать болезнетворные бактерии между собой достаточно активно, чтобы создать эффективный очаг инфекции.

Аналогичное явление можно встретить на норковых фермах в Нидерладнах. Все фермы уже несколько месяцев находятся на карантине, ни одна норка не перемещается между фермами, но новые очаги инфекции все еще появляются. Это, по-видимому, указывает на цепочку заражения, где люди заражают норок, норки заражают людей, эти сотрудники затем отправляются на другую норковую ферму, и процесс повторяется. С карантином, останавливающим новых инфицированных людей от посещения ферм, инфицирования среди норок должны были прекратиться, но, если вирус перемещается между животными и сотрудниками ферм, это потенциально объясняет, почему процесс так и не остановился.

Существует много различных видов летучих мышей, и неизвестно, в какой степени они могут служить источником заражения вирусом. Фото zoobusiness.kiev.ua

А как насчет диких животных?

До сих пор мало что известно о SARS-CoV-2 в дикой природе. Мы предполагаем, что подковообразная летучая мышь является первым носителем вируса, и мы знаем, что экспериментально пальмовые крыланы тоже могут быть инфицированы. Однако существует много различных видов летучих мышей, и неизвестно, в какой степени они могут служить источником заражения вирусом.

Основываясь на наблюдениях за домашними кошками и норками, вполне вероятно, что дикие кошки и горностаи (семейство животных, включающее норок, хорьков и ласок) также восприимчивы к коронавирусу. Но способны ли они создать очаг заражения, неизвестно, хотя их уединенный образ жизни делает этот процесс менее вероятным — чтобы быть устойчивым, вирус должен передаваться по кругу.

Хотя в настоящее время роль животных в пандемии незначительна, имеющаяся к данному моменту информация указывает на то, что существует риск, когда животные сыграют более заметную роль в распространении заболевания, несмотря на то, что передача инфекции среди людей упадет до низкого уровня. Некоторые животные, безусловно, в будущем смогут передать вирус обратно человеку, если останутся его носителями.

В настоящее время ведется работа по минимизации рисков, которые могут представлять животные. Например, чтобы норка не стала носителем вируса, на зараженных фермах отбраковывают животных. Кроме того, проводятся обследования кошек и диких животных для оценки уровня их инфицирования.

The Netherlands Centre for One Health (NCOH) в настоящее время изучает потенциальную роль кошек в распространении COVID-19. Центр работает над установлением числа инфицированных кошек, принадлежащих пациентам с вирусом, количественной оценкой прямой и косвенной передачи вируса среди кошек и разработкой математической модели для изучения потенциального вклада кошек в устойчивую передачу вируса среди людей.

Результаты такого исследования будут полезны для разработки мероприятий по предотвращению распространения вируса среди кошек, если это потребуется.