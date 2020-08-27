Комитет по этике РФС рассмотрит дела Федуна, Юрана и Мурзагулова 2 сентября

В комитете по этике Российского футбольного союза (РФС) определились с датой следующего заседания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Семена Андреева.

Члены комитета соберутся 2 сентября, где рассмотрят ряд скандальных высказываний владельца «Спартака» Леонида Федуна, экс главного тренера «Химок» Сергея Юрана и председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова.

При этом ответчики смогут присутствовать на заседании лично либо по системе видеосвязи.

Ранее Федун и Мурзагулов в знак недовольства работой судей заявили о возможном снятии «Спартака» и «Уфы» с розыгрыша чемпионата России.

Напомним, в конце 2019 года президент футбольного ЦСКА Евгений Гинер был отстранен от футбольной деятельности на три месяца, а также на 1 год условно из-за резкой критики в адрес судейства.