Президент ЦСКА отстранен от футбола на 3 месяца и оштрафован на 1 млн рублей

Президент футбольного ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца, а также на 1 год — условно. Такое решение было принято по итогам сегодняшнего заседания комитета РФС по этике, сообщает глава комитета Семен Андреев.

«Начнем с того, что в комитет по этике поступило письмо от генсека РФС Александра Алаева, в котором тот попросил рассмотреть высказывание Евгения Гинера. Предварительно интервью Гинера в СМИ вызвало резонанс, не только среди журналистов, но и среди руководителей футбольных клубов и региональных федераций футбола.



Комитет принял принципиальное решение: во-первых, запретить Гинеру осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на 3 месяца, на 1 год — условно. Дата вступления решения в силу — с сегодняшнего дня. Во-вторых, Гинер оштрафован на 1 миллион рублей. Евгений Гинер может подать апелляцию в течение 3 дней после принятия решения. Президент ЦСКА присутствовал на заседании, высказал свою точку зрения. К сожалению, он не дождался решения комитета и покинул заседание», — заявил Андреев.

Гинер наказан за критику в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Президент ЦСКА после игры 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) призвал Егорова застрелиться, а также обвинил того во взяточничестве.