Прокуратура Альметьевска выяснила причину падения трехлетней девочки с горки

Прокуратура Альметьевска по поручению республиканской прокуратуры проверила сообщение в соцсетях о травме трехлетнего ребенка при падении с горки на детской игровой площадке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что горка, находясь в муниципальной собственности, не включена в специальный реестр и долгое время оставалась без ремонта и технического обслуживания.

Прокуратура вынесла в адрес руководителя исполкома Альметьевского района представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время горка отремонтирована. Все детские площадки Альметьевска также были проверены, нарушений не выявлено.

Ранее следственные органы Альметьевска возбудили уголовное дело после падения трехлетней девочки с горки — ребенок упал сквозь дырку в деревянном полу с двухметровой высоты. Ее поместили в реанимацию.