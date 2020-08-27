Прокуратура Альметьевска выяснила причину падения трехлетней девочки с горки
Прокуратура Альметьевска по поручению республиканской прокуратуры проверила сообщение в соцсетях о травме трехлетнего ребенка при падении с горки на детской игровой площадке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что горка, находясь в муниципальной собственности, не включена в специальный реестр и долгое время оставалась без ремонта и технического обслуживания.
Прокуратура вынесла в адрес руководителя исполкома Альметьевского района представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время горка отремонтирована. Все детские площадки Альметьевска также были проверены, нарушений не выявлено.
Ранее следственные органы Альметьевска возбудили уголовное дело после падения трехлетней девочки с горки — ребенок упал сквозь дырку в деревянном полу с двухметровой высоты. Ее поместили в реанимацию.Происшествия Татарстан
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