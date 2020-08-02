В Альметьевске возбуждено уголовное дело после падения девочки с горки

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Альметьевске следственные органы возбудили уголовное дело после падения трехлетней девочки с горки на детской площадке. Ребенок провалился в дырку в полу.

Вследствие полученных травм девочку поместили в реанимацию.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили «Реальному времени» в прокуратуре.

Надзорное ведомство проконтролирует ход расследования.

Накануне в соцсетях распространился ролик — его автор снял горку, с которой упала девочка. На полу не хватает досок, и провалиться в эти дыры малышу очень легко. Любопытно, что выломанные доски аккуратно лежат стопкой на той же горке.