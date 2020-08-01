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Прокуратура Татарстана начала проверку после того, как в Альметьевске девочка провалилась в дыру на детской площадке

19:12, 01.08.2020
Прокуратура Татарстана начала проверку после того, как в Альметьевске девочка провалилась в дыру на детской площадке
Фото: pixnio.com

Прокуратура Татарстана начала проверку после сообщении в соцсетях о том, что девочка получила серьезные травмы, катаясь с горки на детской площадке в Альметьевске.

По данным пользователей, катаясь на горке на улице Гагарина трехлетняя девочка провалилась в дыру в деревянном полу. У ребенка диагностировали ушиб головного мозга, трещину в черепе и сотрясение средней тяжести.

Проверку поручено провести Альметьевскому городскому прокурору. По итогам проверки будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры РТ.

Весной этого года в Тукаевском районе Татарстана на девочку упала металлическая лесенка-мостик на детской площадке.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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