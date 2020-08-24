Первая молодая семья в Татарстане получила квартиру по президентской программе

Фото: Госжилфонд РТ

В Нижнекамске первая молодая семья получила квартиру по новой президентской программе. Об этом сообщает Госжилфонд РТ.

Семья Нуриевых получила 4-комнатную квартиру в соципотеку с первоначальным взносом всего 185 тысяч рублей. Нуриевы первые подали документы для получения жилья по новой президентской программе. До этого они проживали в съемной квартире, мечтали о недвижимости, но работали не в бюджетной организации. Программа социальной ипотеки для молодых семей позволила им купить квартиру площадью 111 кв.м за 3,7 млн рублей.

Напомним, новая президентская программа «Молодая семья» позволяет получить квартиру на выгодных условиях соципотеки. При этом отсутствует необходимость работать в бюджетной сфере — социальная ипотека теперь доступна, если хотя бы одному из супругов до 35 лет. Оба должны быть прописаны в Татарстане, на каждого должно приходиться не больше 18 «квадратов» жилья по прописке, а ежемесячный доход должен быть выше прожиточного минимума.

