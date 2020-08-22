За сутки в Татарстане выявили 30 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Татарстане выявили 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила сегодня, 22 августа, замглавы Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
Таким образом, всего в Татарстане выявлено 6 250 случаев заражения коронавирусом. Средний темп прироста за неделю — 0,5%. Татарстан уже в течение нескольких недель занимает 14-е место в ПФО и 82-е место по России по количеству заболевших, добавила Авдонина.ОбществоМедицина Татарстан
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