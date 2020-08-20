Кубок губернатора Челябинской области по хоккею отменен из-за коронавируса

Предсезонный Кубок губернатора Челябинской области по хоккею отменен из-за положительных результатов на COVID-19 у нескольких участников турнира.

По сообщению пресс-службы «Трактора», несколько гостевых команд отказались от участия из-за коронавируса. Также первичный положительный анализ на COVID-19 получены у ряда игроков челябинского клуба.

В турнире должны были сыграть хоккеисты «Трактора», нижнекамского «Нефтехимика», ярославского «Локомотива», новосибирской «Сибири» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

Напомним, накануне в Казани стартовал Кубок чемпионов среди обладателей Кубка Гагарина. Об итогах первого игрового дня казанского турнира можно почитать в материале «Реального времени».