Новости промышленности

17:58 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Собственное производство метанола поcтроит «Нижнекамскнефтехим»

17:02, 19.08.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Собственное производство метанола поcтроит «Нижнекамскнефтехим»
Фото: Максим Платонов

Главгосэкспертиза России одобрила проект ПАО «Нижнекамскнефтехим» на строительство производства метанола-ректификата мощностью 500 тыс. т в год. В настоящее время на предприятии используется привозной метанол.

Ввод в эксплуатацию собственного производства позволит «Нижнекамскнефтехиму» увеличить эффективность, сократить затраты на изготовление изопренового каучука и снизить объемы перегрузки и хранения метанола.

Благодаря реализации проекта сократятся выбросы паров метанола, которые возникают во время сливо-наливных операций на железнодорожной эстакаде и стоков от промывки ж/д цистерн. Проект строительства производства метанола входит в программу стратегического развития предприятия.

Планируется строительство на территории производственной и подсобной зон комбината объектов подготовки газа и риформинга, компрессии с межступенчатым оборудованием, синтеза и насосной метанола, ректификации, мачты связи, отделения энергоресурсов, узла сбора парового конденсата, локальных очистных сооружений поверхностных стоков.

Также установят трансформаторную подстанцию, анализаторную, емкости метанола, дизельного топлива и некондиционного конденсата, факельную установку, дизельную аварийную электростанцию, установку парогенерации, узел учета природного газа, внутрипроизводственные эстакады и другие необходимые объекты.

Между проектируемыми зданиями и сооружениями, а также для подъезда пожарных машин проложат внутриплощадочные автодороги, разворотные площадки, объединенные с уже действующими в единую сеть.

Проект подготовило ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза».

Напомним, что строительство производства метанола на территории «Нижнекамскнефтехима» вызвало интерес у нижнекамцев и было поддержано на общественных слушаниях.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем