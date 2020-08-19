Собственное производство метанола поcтроит «Нижнекамскнефтехим»

Фото: Максим Платонов

Главгосэкспертиза России одобрила проект ПАО «Нижнекамскнефтехим» на строительство производства метанола-ректификата мощностью 500 тыс. т в год. В настоящее время на предприятии используется привозной метанол.

Ввод в эксплуатацию собственного производства позволит «Нижнекамскнефтехиму» увеличить эффективность, сократить затраты на изготовление изопренового каучука и снизить объемы перегрузки и хранения метанола.

Благодаря реализации проекта сократятся выбросы паров метанола, которые возникают во время сливо-наливных операций на железнодорожной эстакаде и стоков от промывки ж/д цистерн. Проект строительства производства метанола входит в программу стратегического развития предприятия.

Планируется строительство на территории производственной и подсобной зон комбината объектов подготовки газа и риформинга, компрессии с межступенчатым оборудованием, синтеза и насосной метанола, ректификации, мачты связи, отделения энергоресурсов, узла сбора парового конденсата, локальных очистных сооружений поверхностных стоков.

Также установят трансформаторную подстанцию, анализаторную, емкости метанола, дизельного топлива и некондиционного конденсата, факельную установку, дизельную аварийную электростанцию, установку парогенерации, узел учета природного газа, внутрипроизводственные эстакады и другие необходимые объекты.

Между проектируемыми зданиями и сооружениями, а также для подъезда пожарных машин проложат внутриплощадочные автодороги, разворотные площадки, объединенные с уже действующими в единую сеть.

Проект подготовило ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза».



Напомним, что строительство производства метанола на территории «Нижнекамскнефтехима» вызвало интерес у нижнекамцев и было поддержано на общественных слушаниях.