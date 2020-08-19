Рустам Минниханов: «Росатом» — стратегический партнер Татарстана

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел онлайн-встречу с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На встрече стороны обсудили реализацию совместных проектов и взаимодействие в цифровой сфере. Минниханов обратил внимание, что Татарстан конструктивно сотрудничают с центрами в Сарове и Снежинске. Также была отмечена реализация проекта в ОЭЗ «Алабуга» и взаимодействие с Иннополисом.

«Татарстан ведет активную работу в части инноваций, цифровой трансформации и подготовки кадров», — добавил Алексей Лихачев.

Также Минниханов поздравил российских атомщиков с 75-летием атомной промышленности: «Ваша работа в области обороны страны и в сфере мирного атома заслуживает большого уважения».

Напомним, что последние переговоры президента Татарстана и главы «Росатома прошли» 23 июня, где они обсудили вопросы реализации совместных проектов и шаги по дальнейшему сотрудничеству.

