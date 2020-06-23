Минниханов обсудил совместные проекты с директором «Росатома» Алексеем Лихачевым

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с генеральным директором госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов и шаги по дальнейшему сотрудничеству.

Татарстан сотрудничает с «Росатомом» по нескольким направлениям. Так, завод «Алабуга-Волокно» входит в композитный дивизион «Росатома». Кроме того, большая работа идет в части цифровизации и автоматизации.

В прошлом году Минниханов и Лихачев побывали на заводе «Алабуга-Волокно».

