Минниханов обсудил совместные проекты с директором «Росатома» Алексеем Лихачевым
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с генеральным директором госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов и шаги по дальнейшему сотрудничеству.
Татарстан сотрудничает с «Росатомом» по нескольким направлениям. Так, завод «Алабуга-Волокно» входит в композитный дивизион «Росатома». Кроме того, большая работа идет в части цифровизации и автоматизации.
В прошлом году Минниханов и Лихачев побывали на заводе «Алабуга-Волокно».
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