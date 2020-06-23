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Минниханов обсудил совместные проекты с директором «Росатома» Алексеем Лихачевым

13:22, 23.06.2020
Минниханов обсудил совместные проекты с директором «Росатома» Алексеем Лихачевым
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с генеральным директором госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов и шаги по дальнейшему сотрудничеству.

Татарстан сотрудничает с «Росатомом» по нескольким направлениям. Так, завод «Алабуга-Волокно» входит в композитный дивизион «Росатома». Кроме того, большая работа идет в части цифровизации и автоматизации.

В прошлом году Минниханов и Лихачев побывали на заводе «Алабуга-Волокно».

ОбществоВластьБизнес Татарстан
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