В Казани ограничено движение по тротуарам на улицах Карла Маркса и Толстого

В Казани до 31 декабря ограничено движение по тротуарам на улицах Карла Маркса и Толстого. Об этом сообщает мэрия Казани.

В связи с ремонтом и реставрацией здания художественного училища 1900—1904 г. на улице Карла Маркса возле здания №70/10 тротуар закрыт частично, на улице Толстого возле здания №10/70 — полностью.

Ранее сообщалось, что в Казани временно ограничено движение транспорта и пешеходов на улицах Краснококшайской, Алафузова, Слободской, Фучика, Айвазовского, Волкова и Суконной.

