В Казани на ряде улиц ограничили движение транспорта и пешеходов

В Казани ограничено движение транспорта по улицам Краснококшайской, Алафузова и Слободской, а также по улице Фучика. Об этом сообщает мэрия города.

В связи с работами по строительству кабельной линии к жилому комплексу до 13 сентября полностью закрыт тротуар и частично проезжая часть возле дома №69/12 по улице Краснококшайской.

Также до 13 сентября частично закрыты тротуар и проезжая часть возле дома №10/12 по Алафузова и частично проезжая часть возле дома №6 по Слободской.

В связи с работами на инженерных сетях до 19 октября частично закрыт местный проезд возле дома №82 и тротуар у дома №113 по улице Фучика.

Также сообщается, что до 14 сентября будет ограничено движение по улице Айвазовского возле здания №44 по улице Бутлерова (полное закрытие проезжей части и тротуара с установкой пешеходного моста) и около дома №55 по улице Волкова (полное закрытие проезжей части).

В связи с работами по устройству систем водоснабжения и водоотведения до 15 сентября будет ограничено движение по улице Суконная возле дома №64 по улице Петербургской.

Ранее сообщалось, что в Казани до 31 августа продлили ограничение движения транспорта по улице Гагарина.