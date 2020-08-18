Росстандарт: Mercedes-Benz отзывает более тысячи автомобилей в РФ

Mercedes-Benz отзывает из России 1 246 автомобилей Vito (тип 447), реализованных с июля 2014 года по июнь 2018 года, сообщает Росстандарт.



Причина отзыва — дополнительный аккумулятор, установленный под передним правым сиденьем без предусмотренной крышки основания каркаса сиденья: «Ненадлежащее использование открытого основания каркаса сиденья в качестве места для хранения предметов может привести к короткому замыканию, если при помещении проводящего предмета произойдет замыкание между двумя полюсами АКБ. Поэтому нельзя исключать риск возникновения пожара».

В 2019 году сообщалось, что Mercedes-Benz оштрафована почти на миллиард долларов из-за продажи не менее 684 тысяч автомобилей, дооборудованных для мошенничества с выхлопными выбросами.



В декабре прошлого года Mercedes-Benz сообщил об отзыве 1 022 автомобилей GLE.