Mercedes-Benz оштрафована почти на миллиард долларов

Немецкая прокуратура оштрафовала компанию Mercedes-Benz Daimler на 870 миллионов евро (около 960 миллионов долларов) за то, что она продала не менее 684 тысяч автомобилей, дооборудованных для мошенничества с выхлопными выбросами.

По словам чиновников Германии, программное обеспечение заставляло работать систему фильтрации выбросов таким образом, чтобы пройти формальные испытания на соответствие существующим экологическим нормам, но при этом ослабляло ее при езде в обычном режиме. Таким образом скрывался факт нанесения вреда окружающей среде. Мошенничество началось в 2008 году и охватило минивэны Vito, седаны С-класса и купе GLC.

Компания заявила, что не будет оспаривать штраф, хотя продолжает возражать против факта мошенничества. Автопроизводитель ранее предупреждал, что его прибыль в 2019 году, вероятно, упадет, и уже выделил 1,6 миллиарда евро (1,8 миллиарда долларов) для рассмотрения дизельных скандалов в суде, пишет «Блумберг». Это не должно оказать существенного дополнительного негативного влияния на прибыль третьего квартала 2019.

Ранее стало известно, что «Мерседес Бенц Рус» отзывает в России более 4,6 тыс. легких коммерческих грузовиков модели Sprinter.