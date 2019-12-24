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Merсedes отзывает в России более 1,1 тыс. автомобилей

16:10, 24.12.2019
Merсedes отзывает в России более 1,1 тыс. автомобилей
Фото: gost.ru

АО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС», российский дилер Mercedes-Benz, отзывает из России 1 тыс. 22 автомобиля марки Mercedes-Benz GLE.

Речь идет об автомобилях, реализованных с 2018 года по настоящее время. Причиной отзыва транспортных средств является крепление декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей, которое может не соответствовать спецификации.

Так, на машинах необходимо проверить крепление декоративных накладок и при необходимости доработать.

Кроме того, отзыву подлежат 96 автомобилей Mercedes-Benz , реализованных в 2019 году. Причиной отзыва является кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы электронного вызова, которое может не соответствовать сертификации.

Ремонт для владельцев бесплатный, передает пресс-служба Росстандарта.

Ранее сообщалось, что Renault отзывает в России 78,4 тыс. автомобилей марки Renault Kaptur.

БизнесРозничная торговляАвто
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