В Нижнекамске спасли кошку, которая залезла под капот автомобиля и лишилась лапы

В Нижнекамске сотрудники ГИБДД, волонтеры и неравнодушные граждане смогли спасти кошку, которая застряла в моторном отсеке автомобиля и лишилась лапы.

Инцидент произошел сегодня днем. Жительница Нижнекамска обнаружила под капотом своей машины кошку. Животное застряло между механизмами и не могло выбраться. Автовладелица попросила о помощи у горожан в соцсетях. Одна из местных жительниц обратилась за помощью в ГИБДД города, а также обратилась к знакомому ветеринару из клиники в селе Большое Афанасово, так как пострадавшему животному была нужна анестезия. Поскольку кошка было в состоянии шока и всего пугалась, достать ее из-под капота в таком состоянии не представлялось возможным.

На то, чтобы вызволить животное из моторного отсека, был час, пока действует анестезия. Повторную процедуру она бы просто напросто не смогла бы пережить. За один час предстояло достать кошку и прооперировать ее.

Ветеринар сделала животному укол, и в течение 15 минут инспекторы ГИБДД вместе с волонтером достали кошку. Она была в крайне тяжелом состоянии. На своей патрульной машине с мигалками госавтоинспекторы быстро доставили кошку в ветеринарную клинику в Афанасово, где ей сделали операцию. В результате случившегося кошка лишилась лапки, передает «НТР 24».

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