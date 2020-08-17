Зеленодольский кинотеатр объявил об открытии в тестовом режиме

Зеленодольский кинотеатр объявил о своем открытии уже завтра. Об этом он сообщил в группе в соцсетях.

Сейчас администрация занята подготовкой залов и оборудования.

Отмечается, что пока работа возобновляется в тестовом режиме. Расписание будет составлено позже. При этом в кинотеатре будет закрыт попкорн-бар, а посетителей попросят держать социальную дистанцию в холле и при рассадке в зале.

Казанские кинотеатры о своем открытии пока не сообщали.

Напомним, что с 17 августа Татарстан входит в третий этап снятия ограничений. С сегодняшнего дня разрешена работа театров, кинотеатров и других развлекательных заведений.

