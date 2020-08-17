Зеленодольский кинотеатр объявил об открытии в тестовом режиме
Зеленодольский кинотеатр объявил о своем открытии уже завтра. Об этом он сообщил в группе в соцсетях.
Сейчас администрация занята подготовкой залов и оборудования.
Отмечается, что пока работа возобновляется в тестовом режиме. Расписание будет составлено позже. При этом в кинотеатре будет закрыт попкорн-бар, а посетителей попросят держать социальную дистанцию в холле и при рассадке в зале.
Казанские кинотеатры о своем открытии пока не сообщали.
Напомним, что с 17 августа Татарстан входит в третий этап снятия ограничений. С сегодняшнего дня разрешена работа театров, кинотеатров и других развлекательных заведений.
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