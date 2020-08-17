Капитан «Рубина» Подберезкин перейдет в «Урал»

Полузащитник и капитан «Рубина» Вячеслав Подберезкин станет игроком «Урала», сообщает издание «Чемпионат».

О переходе футболиста могут объявить уже в ближайшее время.

Подберезкин был заявлен на первые два стартовых тура казанцев против «Локомотива» (0:2) и «Урала» (1:1), но на поле не появлялся. В прошлом сезоне футболист был капитаном «Рубина» и провел 21 матч в РПЛ, отметившись двумя голевыми передачами.

Ранее Подберезкин уже играл за «Урал», откуда ушел на повышение в «Краснодар». За «Рубин» полузащитник начал выступать с зимы 2018 года на правах аренды, после чего был выкуплен казанским клубом.

Это уже не первый уход одного из лидеров «Рубина» в нынешнее трансферное окно. До этого казанцы расстались с защитником Олегом Данченко, перешедшим на правах аренды в «Уфу».

Также тренерский штаб Леонида Слуцкого отпустил всех перспективных воспитанников собственной академии. Так, защитник Данил Степанов теперь выступает за «Ротор», игроки обороны Владислав Микушин и Илья Агапов перешли в «Нефтехимик», а нападающий Артур Сагитов играет за «Волгарь». До этого о своем уходе из команды сообщил защитник Раиль Абдуллин.

Кроме этого, казанский клуб планирует расстаться с полузащитником Зурико Давиташвили. Лучший игрок Грузии-2019 может уйти в аренду в «Ротор».