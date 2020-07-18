Защитник Раиль Абдуллин объявил об уходе из «Рубина»

Защитник «Рубина» Раиль Абдуллин сообщил в своем «Инстаграме» об уходе из казанского клуба.

«Хочется поблагодарить клуб за все, что он сделал для меня, а также всех людей, кто работает в нем, за то, что помогали мне стать тем, кем я сейчас являюсь. Это были прекрасные 13 лет, которые навсегда останутся в моем сердце. Желаю всем удачи и успехов. Спасибо, Казань!» — написал футболист.



Абдуллин — воспитанник казанского футбола. За основной состав «Рубина» защитник дебютировал в декабре 2018 года, выйдя в стартовом составе в матче РПЛ с «Зенитом». В последнее время Абдуллин выступал на правах аренды в нижнекамском «Нефтехимике».

Напомним, ранее «Рубин» объявил об уходе другого своего воспитанника — Данила Степанова. Защитник продолжит свою карьеру в волгоградском «Роторе».