Новости спорта

09:45 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Защитник Раиль Абдуллин объявил об уходе из «Рубина»

08:33, 18.07.2020
Защитник Раиль Абдуллин объявил об уходе из «Рубина»
Фото: twitter.com/fcrk

Защитник «Рубина» Раиль Абдуллин сообщил в своем «Инстаграме» об уходе из казанского клуба.

«Хочется поблагодарить клуб за все, что он сделал для меня, а также всех людей, кто работает в нем, за то, что помогали мне стать тем, кем я сейчас являюсь. Это были прекрасные 13 лет, которые навсегда останутся в моем сердце. Желаю всем удачи и успехов. Спасибо, Казань!» — написал футболист.

Абдуллин — воспитанник казанского футбола. За основной состав «Рубина» защитник дебютировал в декабре 2018 года, выйдя в стартовом составе в матче РПЛ с «Зенитом». В последнее время Абдуллин выступал на правах аренды в нижнекамском «Нефтехимике».

Напомним, ранее «Рубин» объявил об уходе другого своего воспитанника — Данила Степанова. Защитник продолжит свою карьеру в волгоградском «Роторе».

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем