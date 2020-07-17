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«Рубин» объявил об уходе Данила Степанова в «Ротор»

09:11, 17.07.2020
«Рубин» объявил об уходе Данила Степанова в «Ротор»
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Степанов проведет следующий сезон в составе «Ротора». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

20-летний воспитанник казанцев перейдет в волгоградскую команду на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона 2020/2021.

Степанов провел за «Рубин» около 20 матчей на уровне Российской Премьер-лиги (РПЛ). В нынешнем году при Леониде Слуцком он ни разу не попал в основной состав и не сыграл ни одной минуты.

По итогам прошедшего сезона «Ротор» занял первое место в турнирной таблице ФНЛ. В следующем футбольном году волгоградцы сыграют в РПЛ.

Ранее «Ротор» подписал контракт с двумя бывшими игроками «Рубина».

СпортФутбол Татарстан
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