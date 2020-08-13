Источник: «Рубин» может отдать Давиташвили в «Ротор»

«Рубин» рассматривает варианты трудоустройства грузинского полузащитника Зурико Давиташвили.

По данным источника, казанцы ведут переговоры с «Ротором». Волгоградский клуб намерен взять 19-летнего футболиста на правах аренды.

Интересы Давиташвили представляет известный грузинский агент Мамука Джугели, который тесно работает с руководством «Ротора». В составе волгоградской команды играет сразу несколько его клиентов, в том числе, экс-игроки «Рубина» Николай Кипиани и Бека Микелтадзе.

При этом журналист «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев сообщил в своем телеграм-канале об указании губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова руководству «Ротора» прекратить работу с Джугели.

Отметим, что на данный момент у казанской команды есть проблемы с лимитом на легионеров. В нынешнем сезоне в РПЛ клубы могут заявлять лишь 8 иностранных футболистов. Сейчас у «Рубина» 9 легионеров, к тому же казанцы могут приобрести полузащитника сборной Южной Кореи Хвана Ин Бома.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб Леонида Слуцкого расстанется с защитником Олегом Данченко и рассматривает варианты трудоустройства еще одного легионера.