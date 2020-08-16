Шевчук записал видео в поддержку Куштау, использовав материалы «Реального времени»

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Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук записал очередное видео в поддержку защитников башкирского шихана Куштау. Он обратился к подписчикам с рассказом о конфликте компании БСК и эко-активистов.

В ролике музыкант отметил, что желающие более подробно разобраться в вопросе альтернативных источников сырья для «Соды» могут перейти по ссылке, закрепленной под видео. Ссылка же ведет на материал «Реального времени» о новых технологиях производства.

«Почему нельзя иначе? Работать и жить в хорошем красивом месте, экологически чистом?», — задался вопросом Юрий Юлианович.

Стоит отметить, что сегодня блогер Илья Варламорв начал свой еженедельный новостной выпуск с рассказа о Куштау и его защитниках.

Напомним, сегодня в районе горы началось наиболее ожесточенное противостояние правоохранителей и охраны с защищающими гору активистами. Начали применяться спецсредства.