Против защитников Куштау начали применять слезоточивый газ, сообщают СМИ
В Башкирии активисты продолжают защищать шихан Куштау.
Сегодня сотрудники ЧОП и ОМОН начали применять слезоточивый газ и дымовые гранаты против протестующих, сообщает URA.RU.
В Башкирии местные активисты продолжают борьбу с сотрудниками ЧОПа.— URA.RU (@ura_ru) August 16, 2020
Люди пытаются предотвратить вырубку леса на месте шихана Куштау, однако против них начали использовать слезоточивый газ: pic.twitter.com/819D5OFpZN
Вчера на палаточный лагерь защитников шихана Куштау напали люди в камуфляжной форме с надписью «Охрана». Они окружили протестующих со всех сторон. По словам активистов, против них применяли газовые баллончики.
Не допустить уничтожения шихана Куштау призвал сегодня юморист Максим Галкин в своем семиминутном обращении.ОбществоВласть Башкортостан
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