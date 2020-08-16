Против защитников Куштау начали применять слезоточивый газ, сообщают СМИ

В Башкирии активисты продолжают защищать шихан Куштау.

Сегодня сотрудники ЧОП и ОМОН начали применять слезоточивый газ и дымовые гранаты против протестующих, сообщает URA.RU.

В Башкирии местные активисты продолжают борьбу с сотрудниками ЧОПа.



Люди пытаются предотвратить вырубку леса на месте шихана Куштау, однако против них начали использовать слезоточивый газ: pic.twitter.com/819D5OFpZN — URA.RU (@ura_ru) August 16, 2020

Вчера на палаточный лагерь защитников шихана Куштау напали люди в камуфляжной форме с надписью «Охрана». Они окружили протестующих со всех сторон. По словам активистов, против них применяли газовые баллончики.



Не допустить уничтожения шихана Куштау призвал сегодня юморист Максим Галкин в своем семиминутном обращении.