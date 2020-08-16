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Против защитников Куштау начали применять слезоточивый газ, сообщают СМИ

13:53, 16.08.2020
Против защитников Куштау начали применять слезоточивый газ, сообщают СМИ
Фото: vk.com/saveshihan

В Башкирии активисты продолжают защищать шихан Куштау.

Сегодня сотрудники ЧОП и ОМОН начали применять слезоточивый газ и дымовые гранаты против протестующих, сообщает URA.RU.

Вчера на палаточный лагерь защитников шихана Куштау напали люди в камуфляжной форме с надписью «Охрана». Они окружили протестующих со всех сторон. По словам активистов, против них применяли газовые баллончики.

Не допустить уничтожения шихана Куштау призвал сегодня юморист Максим Галкин в своем семиминутном обращении.

ОбществоВласть Башкортостан
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