Стогниенко: «У нас футбол — не бизнес. Поэтому о репутационных рисках никто не думает»

Спортивный комментатор и шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко в интервью «Реальному времени» заявил об отсутствии репутационных издержек в российском футболе.

«Когда произошла эта история с «Ростовом», «Сочи» явно могли бы что-то придумать, чтобы выглядеть в этой ситуации более симпатично. Могли своих детей выставить, могли менять лидеров по ходу игры, могли детей наградить, а не запихивать им по 10, не ликовать после каждого мяча и не публиковать картинки с мальчиком в болоте в соцсетях.

У нас футбол — не бизнес. Поэтому о репутационных рисках никто не думает. На заработок же это не влияет», — сказал Стогниенко.

Напомним, ранее из-за найденного у шести игроков коронавируса «Ростову» пришлось выставить игроков своей академии на матч РПЛ против «Сочи» (1:10). Встреча закончилась скандалом и обсуждалась по всему миру.

Интервью с известным спортивным комментатором Владимиром Стогниенко о футболе, «Игре престолов», карантине, любви к Казани и многом другом можно почитать здесь.