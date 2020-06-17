Источник: «Еременко, Байрамян и еще четыре футболиста «Ростова» заразились коронавирусом»

У шестерых футболистов «Ростова» анализы на коронавирус показали отклонение от нормы, сообщает журналист Нобель Арустамян.

По данным источника, COVID-19 заразились Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Ивелин Попов, Маттиас Норманн и Арсений Логашов. На данный момент решается вопрос с помещением всей команды на двухнедельный карантин.

Таким образом, в случае запрета со стороны Роспотребнадзора матч 23-го тура между «Сочи» и «Ростовом» может быть отменен из-за коронавируса.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», под угрозой срыва находятся три ближайших матча («Сочи», «Арсенал» и «Краснодар») с участием ростовчан.