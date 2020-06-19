«Сочи» забил 10 мячей в ворота «Ростова», выставившего молодежный состав

«Сочи» в домашнем матче разгромил «Ростов» со счетом 10:1 в рамках 23-го тура РПЛ.

Ростовчане были вынуждены выпустить на игру воспитанников собственной академии. Из-за коронавируса весь основной состав ушел на карантин, а «Сочи» отказался перенести матч на другую дату.

Несмотря на молодежный состав, первыми открыли счет гости, уже на 1 минуте встречи точный удар удался Романову. Сразу после этого сочинцы перехватили инициативу и сравняли результат. До перерыва хозяева поля еще трижды огорчили вратаря «Ростова» Попова, который в одном из эпизодов отразил пенальти.

Во втором тайме сочинцы не стали останавливаться на достигнутом и продолжили издеваться на совсем юными футболистами соперника. Радуясь каждому забитому голу, Кокорин, Заболотный и Полоз довели счет до неприличного. А точку в матче поставил Колдунов — 10:1.

Несмотря на десять пропущенных мячей, награду лучшему игроку встречи по итогам игры получил вратарь «Ростова» Денис Попов.