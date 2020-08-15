В России запустили производство вакцины от COVID-19

В России запустили производство вакцины от коронавируса, созданной центром им. Н. Ф. Гамалеи.

11 августа РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название «Спутник V», передает ТАСС.

Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург ранее выразил надежду на то, что необходимое количество вакцины можно будет произвести за 9—12 месяцев.

