В России запустили производство вакцины от COVID-19
В России запустили производство вакцины от коронавируса, созданной центром им. Н. Ф. Гамалеи.
11 августа РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название «Спутник V», передает ТАСС.
Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург ранее выразил надежду на то, что необходимое количество вакцины можно будет произвести за 9—12 месяцев.
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