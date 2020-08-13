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Защитник Гранат может перейти в «Урал»

11:04, 13.08.2020
Защитник Гранат может перейти в «Урал»
Фото: realnoevremya.ru

Российский защитник Владимир Гранат может стать игроком «Урала», сообщает издание «Чемпионат».

33-летний футболист является свободным агентом. Летом у него закончился контракт с «Рубином» и казанский клуб не стал продлевать соглашение с защитником.

Гранат выступал за «Рубин» с июля 2017 года и сыграл 46 матчей. Свое первое интервью после перехода в казанский клуб футболист дал «Реальному времени».

В последний раз он выходил на поле 16 марта 2019 года против «Ростова». С тех пор защитник восстанавливался от полученной в той игре травмы колена. Под руководством Слуцкого футболист был заявлен на несколько матчей, но участия в них не принимал.

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