«Рубин» объявил об уходе защитника Граната

Защитник Владимир Гранат покидает «Рубин» после истечения срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В «Рубине» не стали предлагать футболисту новое соглашение.

«Благодарим Владимира за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Гранат выступал за «Рубин» с июля 2017 года и сыграл 46 матчей. Свое первое интервью после перехода в казанский клуб футболист дал «Реальному времени».

В последний раз он выходил на поле 16 марта 2019 года против «Ростова». С тех пор защитник восстанавливался от полученной в той игре травмы колена. Под руководством Слуцкого футболист был заявлен на несколько матчей, но участия в них не принимал.