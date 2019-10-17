Защитник «Рубина» Гранат перенес операцию на колене и пропустит около месяца

Защитнику «Рубина» Владимиру Гранату сделали операцию на колене, он пропустит около месяца. Об этом со ссылкой на тренера казанцев Романа Шаронова сообщает «Р-Спорт».

«Гранат прооперировал мениск. Он выбыл примерно на месяц. По срокам восстановления Старфельта пока не знаем, туманно. Мы ждем. Все остальные в целом здоровы», — сказал Шаронов.

Напомним, Гранат в прошлогоднем матче против «Ростова» получил перелом малоберцовой кости. Осенью сообщалось, что он вернулся к тренировкам с основным составом, но футболисту понадобилась операция на мениске.